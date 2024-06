Uno de los compañeros de Rosie aseguró que la cantante y empresaria se encontraba "frustrada" porque probablemente nunca había preparado una arepa antes y los demás tendrían ventaja en esta prueba. Con la misma actitud, Rivera comentó que la tortilla de maíz que llevaron al programa no fue de su agrado, pidiendo disculpas de manera cortante.

Carmen contestó un poco más relajada, pero contundente: “Yo no me tomo nada personal, Rosie. O sea, si yo te dijera que no me gustan para nada los tacos y que no tengo ni idea qué son, ¿te sentirías mal?”. Rivera mantuvo su semblante serio y respondió que no. A pesar de que la disputa habría terminado en ese momento, Villalobos siguió prestando atención a la actitud de la participante, en especial durante la entrega de su platillo al jurado.