"Mi gente, qué pasa, en qué momento de la historia anterior digo que no bailo en lencería porque tengo novio o porque no le gusta. O sea, por qué hacen este tipo de titulares de verdad todo el tiempo, yo no puedo hacer nada porque a todo le sacan una nota y lo distorsionan", dice con molestia ante lo sucedido.

La actriz de 39 años dejó en claro que Frederick, su actual pareja, no siente ninguna molestia ante los videos o imágenes, además agregó que le "encanta" cuando danza "con ropa, en ropa interior, sin ropa". Carmen ha dejado en claro en varias ocasiones que su relación con el host va "como viento en popa", sin embargo, la prensa rosa colombiana parece no estar de acuerdo del todo.