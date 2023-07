Carlos Adyan, popular presentador de Telemundo, se volvió tendencia en redes sociales tras anunciar su romántico compromiso con su novio, Carlos Quintanilla, quien también se encuentra inmiscuido en el mundo de la televisión hispana-estadounidense. La unión se anunció en el show de En Casa con Telemundo, con un romántico video.

Imagen de archivo de Carlos Adyan y su novio, Carlos Quintanilla. ( )

El vínculo se formó en la ciudad del amor, París, según las imágenes compartidas en el programa, la pareja disfrutó de una romántica velada con vista a la Torre Eiffel y el Río Sena de fondo. Carlos Quintana, su pareja, se arrodilla frente a Adyan para mostrarle la sortija. El host de origen puertorriqueño no dudó en darle el sí automáticamente. Adamari López advierte públicamente sobre la peligrosa forma en la que utilizan su imagen en la actualidad "Es un cambio muy grande en mi vida, un cambio que estoy listo para dar, un cambio que me tomó muchísimo tiempo pensarlo, pero fue un cambio que me hace sentir pleno. Ha sido un cambio que me ha hecho sentir Carlos Adyan, el ser humano que siempre personalmente he admirado, el ser humano que se levanta todas las mañanas a trabajar con mucha energía, el ser humano que siempre quiso una familia y la buscó, la consiguió y hoy por hoy puedo decir que estoy contento y estoy listo para emprender ese gran viaje que va a ser el matrimonio", expresó con evidente emoción, Adyan.

Imagen de archivo de Carlos Adyan. ( )

Debido al peso mediático con el que cuenta, las dudas habían invadido la mente de Carlos antes de compartir la noticia al público, él se sinceró por completo al respecto: "porque desde que yo entré a esta industria se mencionaba que un presentador tenía que mantener una imagen de macho, de galán... Yo así me siento, me siento macho, me siento galán, me siento feliz, me siento afortunado y con decir esto yo no pido aceptación, más que nada pido respeto, así como yo siempre he ejercido mi labor". La nueva vida de Adamari López tras salir de Telemundo, esto dijo sobre la cadena de televisión Además, no desaprovechó la oportunidad para agradecer a su familia por acompañarlo en su pasado proceso de aceptación con respecto a su sexualidad: "Le agradezco a mi madre muchísimo por aceptarme desde el primer momento, a mi familia y a la familia de Carlos también porque cuando contamos sobre este suceso evidentemente era un gran paso, especialmente Carlos, que viene de una familia muy conservadora, y decíamos 'vamos a hacerlo, estamos felices nosotros y para nosotros lo que más nos importa y lo que más nos hace feliz es nuestra felicidad', así que gracias al público también por aceptarme".

"A mi madre, a mi familia, a la familia de Carlos y al público gracias por ese respeto, estoy feliz, contento y feliz de poder ejercer el trabajo que tanto amo".

Excompañeros de Adamari López declararon sobre la presentadora tras su salida de Telemundo Su compañera, Aleyda Ortiz, le consultó la razón detrás de haber decidido exponer su relación ante los ojos del público televidente, quienes en ciertas ocasiones suelen convertirse en enemigos de los talentos de pantalla. Con claridad, él respondió: "Lo hice porque soy figura pública, porque el público no merece vivir de apariencias, ni yo tampoco, entonces así como se festeja un amor heterosexual se tiene que festejar también un amor homosexual. Soy igual que todo el mundo. Como les dije al principio, yo no exijo aceptación pero sí exijo muchísimo respeto, así como yo he tratado a nuestra audiencia por muchísimos años".