La cantante Demi Lovato será tía, así lo anuncio su hermana menor Madison De La Garza

Madison y su pareja hicieron pública su relación este verano, y desde entonces han mostrado su felicidad juntos. Mitchell, ha estado en la industria del entretenimiento desde su infancia, con apariciones en producciones como Man of Steel y en telenovelas como The Young and the Restless.

Mientras tanto, su hermana Demi Lovato también está en un momento especial de su vida, ya que se prepara para su boda con el músico Jordan Jutes Lutes, con quien se comprometió en diciembre de 2023.