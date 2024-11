Briggitte Bozzo es hospitalizada de emergencia por problemas alimenticios

Briggitte Bozzo, exhabitante de La Casa de los Famosos México, alarmó a sus seguidores al compartir en sus redes sociales que había sido hospitalizada de emergencia. La actriz e influencer, quien había estado activa en redes horas antes invitando a sus fans a votar por ella en los Kids Choice Awards México 2024, compartió posteriormente una serie de imágenes desde un hospital, donde se encontraba recibiendo atención médica por un cuadro de deshidratación severa y vómitos constantes.

En un video compartido en sus historias de Instagram, Bozzo explicó que su estado de salud la había obligado a cancelar su participación en la premiación que se celebró el 16 de noviembre en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

“Hoy tenía los ‘Kids Choice Awards’, pero me deshidraté, empecé a vomitar mucho, me empezaron a dar muchas cosas. No pude dormir en toda la noche, ahorita me están dando medicamento y cosas”, comentó visiblemente afectada, añadiendo que confiaba en poder recuperarse pronto para cumplir con sus compromisos laborales.

