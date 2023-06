El jueves 22 de junio se llevaron a cabo los tan esperados Hacker Master Awards , evento para premiar a los más virales del 2023 . Los televidentes no solo tuvieron la oportunidad de votar por sus estrellas favoritas, sino que fueron los que nominaron a los artistas e influencers que consideran se han destacado en cada categoría.

Dayanara Peralta fue una de las más premiadas de la noche al ganar las categorías Artista Multiplataformas y Pareja Más Viral junto a su esposo Jonathan Estrada, además, interpretó su más reciente sencillo El Ganado, que hizo vibrar a todos los presentes.

La joven cantante inició su carrera como solista hace cinco años y se ha convertido en una de las mayores representantes de la música ecuatoriana en el extranjero. "Cuando entras a un estudio no sabes si a la gente le va a gustar esa canción, pero yo creo que este premio me dice que sí, que les ha gustado lo que hemos venido haciendo, me invita a seguir trabajando cada vez más fuerte", expresó Peralta de 26 años, quien también aprovechó el momento para agradecer a Los Hackers por el evento, al que considera como un incentivo para seguir trabajando fuerte a diario.

