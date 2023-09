Sin embargo, su respuesta ante la ronda de preguntas también resaltó en el subconsciente del jurado calificador. Al momento en que le consultaron qué es el éxito para ella, Garrett respondió: “Creo que el éxito depende de cada persona. Una persona puede terminar una carrera y eso es el éxito para ellos. Otra puede tener un hijo, y eso es un gran logro. Cada persona se siente exitosa cuando cumple las metas que consideran importantes”.

Por primera vez una mujer trans gana el título de Miss Países Bajos 2023: irá al Miss Universo

“Para mí estar en este escenario y hablar de mi verdad, eso es el éxito, si me hubieran visto hace unos años yo era callada, insegura y tenía baja autoestima, pero ahora estoy aquí de pie, fuerte y segura de mí misma, Me amo a mí misma, me he perdonado, toda la pena se ha ido y eso para mí es el éxito”, concluyó, ganándose la ovación de la mayoría del público presente.