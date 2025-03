Posterior a la decisión, la madre documentó parte de su experiencia: completar formularios, autorizar la operación y brindar su consentimiento, ya que se trata de una menor de edad. 24 horas después la madre de 33 años contó que su hija salió exitosa de la operación, y gratamente, libre de malestares.

“Les cuento que la han operado, ha salido todo OK y yo estaba asustada, pensaba que iba a salir adolorida, va a llorar y al contrario, no amiga. Yo le pregunté duele y me dijo ‘no me duele, simplemente me siento así como que me incomoda’ imagínate pues estar respirando por la boca, su garganta se reseca”, dice parte del video publicado en Instagram.