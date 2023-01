Andrés Salvatierra y la polémica foto que alborotó las redes

View this post on Instagram

Salvatierra aseguró que luego de esa picante historia de Instagram, ha recibido piropos y mensajes que lo sonrojan de parte de sus seguidores de ambos géneros . "En mi página somos inclusivos, sí aceptamos todo tipo de piropo de quien venga", declaró el boliviano, aclarando que no le molestan esos comentarios.

Entre risas indicó que no podía compartir cuál fue el mensaje más fuerte que recibió porque hasta él se quedó sorprendido. "Yo me divierto, o sea el contenido de las redes sociales siempre lo veo de una manera muy divertida", expresó Andrés, quien recalcó que su enamorada no se molesta con los comentarios al respecto porque ella tomó la foto.