Amigos de Sharon recuerdan a la cantante en el aniversario número 8 de su muerte

Este miércoles 4 de enero se cumplen ocho años de la muerte de la cantante Sharon, cuyo deceso conmocionó a la ciudadanía ecuatoriana y el sistema judicial lo condenó como un caso de femicidio.

Tanto amigos de la cantante como el abogado Héctor Vanegas, quien defendió a la familia de Edith Bermeo en el mediático proceso judicial, han difundido mensajes recordando a la desaparecida artista.

"Estás presente cada minuto. No hay quién no conozca de tu corazón a través del mío. No hay día sin tu voz en mis oídos, sin tu nombre en mi boca, sin tu calor en mi ser y sin el dolor en mi alma. Eterno amor mío", escribió en una historia de Instagram el fotógrafo Nevel Castillo, quien fue amigo de Sharon.

Vanegas, en cambio, publicó un video haciendo un recuento del proceso.

"Este fue el primer caso notorio de femicidio con el nuevo tipo penal. Evidentemente permitió difundir en qué consistía este tipo penal", el jurista.

Su hija, Samantha Grey, no había realizado publicación alguna hasta las 14:00 de este miércoles.