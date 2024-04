La pareja que se conoció creando contenido en redes sociales expresó su deseo de ser padres, y aunque la mayoría de los videos que publican son puestos sobre la lupa, la actriz de 55 años y el intérprete de 24 años mostraron a sus miles de seguidores la que sería una prueba de embarazo, misma que salió positiva.

Alina Lozano: la polémica reacción de Jim Velásquez tras conocer el resultado de la prueba de embarazo de su esposa de 55 años

“Me siento optimista, la tercera es la vencida, te confieso que sí he sentido cambios, cosas raras. Yo tengo referente de mi primer embarazo y hay algunas cositas, curiosamente yo que tengo siempre tantas ganas de comer, pero no estoy con el apetito, eso me pasó en mi primer embarazo, se me quitó completamente el apetito”, declaró la colombiana en una de sus publicaciones.