Con un “Cerraste tu vida con broche de oro, mi amor. Por eso la respuesta a la pregunta que me hiciste: ‘¿Qué dirías si me muero hoy?’, mi respuesta fue que eras una Berraca y no por soportar la enfermedad, sino por todo lo que alcanzaste. Orgullosa siempre de ti”, uno de sus familiares expuso la noticia a los medios colombianos y usuarios en redes sociales, quienes no dudaron en enviar su pésame desde la distancia, sin dejar de lado la vida de la joven artista.

El último mensaje que la colombiana dejó en sus redes sociales es un agradecimiento puro a cada uno de sus seguidores: “Gracias infinitas por sus oraciones y mensajes llenos de amor, estoy segura de que toda esa energía bonita me ha dado toda la fuerza que he necesitado. Esto ha estado muy hp (no me disculpo por la palabra, la verdad es que siempre me han gustado las palabrotas y esta vez es necesaria mil veces para lo que llaman la catarsis), pero también muy bonito, lleno de aprendizajes, muchísimos aprendizajes".