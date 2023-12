Como la mirada de Beta se mantuvo fija en el mismo lugar, Alejandra echó un vistazo hacia esa dirección y se encontró con los carteles que decían "¿Quieres ser mi novia?" levantados por los amigos que acolitaron en esta sorpresa, Nangel Menez y Richard Acosta.

La expresentadora de En Contacto indicó que en ese momento quedó conmocionada porque no se esperaba este detalle tan especial para formalizar la relación. "Me quedé en shock que no me salía ni una palabra, o sea ni una respuesta, tanto así que Richard empezó a gritar '¿Qué dice? ¿Qué dice?, queremos una respuesta' y yo 'Que sí'".

La Caramelo indicó que tanto ella como su actual pareja estaban nerviosos y luego Mejía le comentó cómo fue la preparación de esta propuesta. Finalmente Alejandra aseguró que, aunque han permitido que sus seguidores conozcan una parte de esta historia, recomienda a la comunidad virtual que "no crean en todo lo que ven en redes, lo que se vive en la vida real es lo mejor".