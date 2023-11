"Ustedes merecen verdad, credibilidad y profesionalismo aunque el formato sea un reality show , pero sobre todo merezco respeto. El Dios en el que creo me hace cabeza y no cola. Y aunque tengo la humildad necesaria para pedir perdón, también tengo el coraje para darme a respetar. Lo que está pasando en este show está claro, el que tenga ojos para ver que vea. Ustedes saquen sus propias conclusiones", decía el comunicado compartido en redes sociales en aquel entonces.

"Bueno, ¡Siéntese quien pueda! creció como burbuja y llegó al éxito más rápido de lo esperado y con el cambio y el éxito se cambiaron algunas dinámicas del show, las cuales no estaban muy de acuerdo conmigo y traté de llevar los cambios de la mejor manera posible, hablé con producción varias veces pero no pudimos llegar a un acuerdo y creo que la manera quizás no fue la más esperada, ni siquiera por mí, pero antes de perder el respeto a mis compañeros y a producción opté por hacer lo que hice", declaró sobre el asiento de invitados.

Sin embargo, la atención también se ha dirigido no solo a saber por qué abandono el show, sino también por sus conflictos con algunos de sus compañeros. La esmeraldeña formó parte del debate y le preguntó directamente: "Se me quedó esa duda siempre, ¿qué pasó conmigo y, tienes algo en mi contra o de mis compañeros?".