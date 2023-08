Posterior al crimen contra Ruales, con quien mantenía una sólida relación amorosa con años sobre su espalda , la conductora vio a su familia y a su hijo como un refugio. Pero no solo a ellos, sino también a su exsuegra, a quien la define como un ser inspirador debido a su "actitud ante la vida".

"Como yo hay mucha gente que le pasa, ahora es muy común (...) en Ecuador hay muchos secuestros a gente que no le debe nada a nadie. Es muy lamentable que un país de gente tan trabajadora (...) tan amable, tan echada para delante, no pueda vivir en paz", declaró,"Hay gente que le ha tocado salir del país porque han recibido extorsiones, amenazas".

“Son cosas que no logras comprender, no logras ni alcanzarte a preguntar, ni encontrar una respuesta porque no la va a ver”, manifestó sobre lo que experimentó en carne propia.

En aquel entonces, fueron varios los comentarios que señalaban a Jaramillo de tener "todo calculado", aún así, el adiós terrenal al país que la vio nacer y crecer, fue una vía de emergencia, necesaria, que tomó no solo por ella, sino por los que más ama.