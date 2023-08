El tema central era el acoso callejero, un malestar para incontables personas en el mundo, en su mayoría mujeres. La esmeraldeña se levantó de su puesto para ofrecer su punto de vista personal, mismo que fue aplaudido pero a la vez criticado por usuarios en la cuenta oficial del segmento.

"Yo creo que cualquier piropo que la mujer no haya pedido ya se convierte en un acoso. Y hay que ver las cosas de fondo y de forma, porque por ejemplo, si a mí un compañero de trabajo me dice un halago o me dice un piropo con respeto, obviamente si es una persona que yo veo todos los días, con la que tengo confianza, me la voy a tomar de la misma manera en cómo me la diga".