Alejandra Jaramillo , actual panelista de Siéntese Quien Pueda, un programa de televisión de espectáculos que se transmite a una audiencia hispano-estadounidense , no le tiene miedo a emitir sus opiniones en medio de una ola de contrariedades.

En uno de los programas se tocó un tema que puede ser delicado para muchos, los padres son los que crían... ¿o los que engendran?, La Caramelo no dudó en emitir su opinión, pese a tener una que otra diferencia con sus compañeros al momento pensar igual. Y claro, también, con su audiencia.

"Los segundos padres sí existen, para mí sí existen", dijo la esmeraldeña, antes de emitir su punto de vista.

Alejandra Jaramillo, encantada con la ilusión de la maternidad una vez más

“Me voy a apegar a esta frase que pueda sonar muy cliché, pero padre no es el que engendra, sino el que cría, el que le da el sentido a esa palabra, se han visto muchísimos casos, padre es el que llega a tu vida y te da amor, te da ejemplos, te da tiempo, lo material, el dinero que mandas (...) si tú no estás presente con tu hijo no eres padre”, explicó ante las cámaras, como es de costumbre, poner un tema sobre la mesa y armar un debate entre los participantes del programa.