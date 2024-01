No es la primera vez que Adamari López enfrenta peligros por el uso indebido de su imagen . El caso, similar al del conocido doctor Albuja en Ecuador, recibió un espacio en las cotizadas redes sociales de la presentadora puertorriqueña, ya que varios de sus seguidores son víctimas de fraude por medio de internet.

Según sus propias palabras, existe una página web en la que se lucran gracias a su presencia, vendiendo productos que ella, en realidad, no promociona ni mucho menos anuncia. En la red, se hacen pasar por ella y responden comentarios para que la compra incremente.

Medio año después, Adamari López cuenta la verdad sobre su despido de Telemundo

"Esto es una página creada, un montaje. No se dejen engañar. Esto me ha pasado muchas veces, pero esto me parece el colmo: poner comentarios como si fuera yo, hacerles creer que estoy vendiendo un producto que yo ni siquiera conozco", manifestó con evidente molestia en un video.