La host de Despierta América tocó fondo después de experimentar una compleja etapa en su estado de salud, lo acabó de revelar recientemente en su red oficial, a través de un carrusel en el que muestra el complejo proceso de haber pasado por el quirófano.

"Ayer les dije que era una semana especial, por algo tan sencillo como haber terminado mi semana laboral, abrazo mi cuerpo que me permitió hacerlo, hace unas semanas me operaron de la tiroides (me quitaron un tumor y media glándula) y aunque la recuperación ha sido complicada, agradezco cada una de las enseñanzas a lo largo de los días", declaró el personaje televisivo.