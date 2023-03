"A todos los que me han escrito y se han preocupado genuinamente por mí, gracias desde el fondo de mi corazón. No he podido leer muchos mensajes, ya me pondré al día con calma en cuanto me sienta mejor".

El conmovedor mensaje del hijo de Alejandra Jaramillo a su madre en televisión

"Jamás en mi vida jugaría con mi salud y jamás haría show o mentiría con algo como lo que me pasó hoy, por una razón de mucho peso, el respeto y amor que le tengo a mi madre y abuela, no permitiría que sufrieran por mi culpa".