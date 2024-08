¿No quisieron besar a Kachafa durante las grabaciones de Los García?

En un en vivo realizado en Instagram, la Michy aseguró que en las grabaciones de Los García , nueva producción de Ecuavisa, una actriz se habría negado en besar a un compañero. Aunque no reveló nombres, Lazito fue al estudio sur para hablar con Kachafa sobre este tema, debido a que se rumoraba que se trataba de él.

View this post on Instagram

Según el actor de 40 años mientras interpretaba a su personaje más popular, "el no besado" habría sido tildado de culpable porque no habría conseguido generar una conexión con su compañera de escena.

View this post on Instagram

Lazito no se quedó contento con la respuesta de Kachafa y también conversó con Gigi Mieles, quien sería la presunta actriz que no desea besar al creador de contenido, pero terminó desmintiendo esta teoría debido a que es su personaje el que no cuenta con un interés amoroso en la trama.

Además agregó que, a pesar de que en este momento la infomación de la Michy no sea real, debería tener su propio programa de farándula o sumarse al panel de Los Hackers del Espectáculo.