Perry Kurtz, conocido por su participación en la comedia norteamericana en programas como America's Got Talent y The Late Show With James Corden, fue atropellado por un auto la noche del 15 de agosto en Tarzana, Los Ángeles, provocando así su fallecimiento.

