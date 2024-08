El proceso que Pablo inició en 2019 no culminará pronto, "él sale en diciembre del 2026, son nuestras cuentas, contando con buen comportamiento , lo poco que yo sé es que lo que tú puedes hacer por ley allá, es el 85% de tu sentencia".

La joven arribó con Aranza y Mauro, sus dos hijos con Lyle, a la Ciudad de México , después de visitar al intérprete. Pese su insistencia a los reporteros con un "venimos súper cansados (...) a mis hijos de verdad no les deja una buena sensación, por favor, ya ", ellos no se detuvieron, lo que produjo el llanto del pequeño Mauro.

Los abogados de Pablo Lyle renuncian a su caso por homicidio

En una pasada entrevista en el programa El Gordo y la Flaca, Araujo dejó en claro que no existe ninguna estrategia de por medio, "simplemente que cumpla con su sentencia, aquí lo esperamos esperando", pese a no mantener un lazo amoroso, "siempre hemos sido mejores amigos entonces nada, no tiene nada que cambiar".