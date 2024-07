Jenna McCarthy , reconocida exmodelo de la revista Playboy y expareja de Jim Carrey, llamó la atención en medios estadounidenses después de confesar "robé una cruz del Vaticano y se la di a mi madre (...) Mi madre me dijo '¿sabes? eso no está bien'".

Las declaraciones las hizo en el podcast Let's Talk Off Camera con Kelly Ripa. Todo ocurrió en una de sus visitas a Italia, "estaba allí para una fiesta de anteojos o algo así y me dijeron '¿quieres ir a conocer al Papa? En realidad, el Papa no está en la ciudad, pero podemos ir a su apartamento'".

La modelo venezolana Nallely Higareda falleció al ser succionada por un tren bala en México

La modelo respondió automáticamente, sin poder creerlo, que se unía al plan "fuimos literalmente a medianoche, entramos en la parte trasera del Vaticano y entré en su apartamento y en sus pasillos", de hecho llegó a probarse lo que ella llamó como "sombrero" y afirmó que fue "una locura".