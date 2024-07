El nombre de Sheika Mahra empieza a escalar en tendencias después de protagonizar un escandaloso divorcio con Mana Al Maktoum. Los nombres de ambas personalidades de la realeza de Oriente no serían noticia si no fuese por la particular forma en la que la joven le dijo adiós a su examado.

En sus redes sociales no fingen ninguna historia de amor, y de hecho por medio de esa misma vía fue que todo terminó. Mientras Sheika es verdaderamente activa en redes sociales, él no tanto. Tampoco hay ninguna fotografía de la pareja, en su perfil solo se ve tres instantáneas con el bebé, una de su parto, otra junto a su doctor y la última con la descripción "just the two of us" -solo los dos de nosotros-.

Sin embargo, a partir de este 16 de julio todo cambió, la mujer afirmó que se divorciará con un poderoso y viral mensaje en sus cuentas oficiales.