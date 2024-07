La Fiscalía cita personalmente al hermano de la presentadora Paola Salcedo por su asesinato

Cabe recordar que la madre del futbolista, María Isabel Hernández, lanzó acusaciones en contra de Carlos en más de una ocasión , lo hizo mediante sus redes sociales. La situación no sorprendió ya que la mala relación entre madre e hijo era más que evidente , aunque usuarios comentaban que esta vez "ya se le pasó la mano".

“La razón real por la que Carlos Salcedo se quiere ir del país es porque él y su esposa Andrea Navarro son los autores intelectuales del asesinato de Paola”, fueron las declaraciones de la mujer en su Instagram, publicadas el 4 de julio.

Posteriormente el deportista publicó en sus redes sociales: “Deja que te duela, llora lo que necesites, acepta eso que sientes, abraza tu vulnerabilidad como parte del proceso, no te juzgues por lo que estás viviendo, permítete tener el corazón roto, recuerda que nadie sana de la noche a la mañana, sé paciente contigo, con tu proceso, recuerda que no se trata de olvidar lo que viviste, sino de aceptar esa nueva realidad, pero aceptar no es borrar esas memorias, es abrazarlas como parte de lo que viviste, para entonces darte la oportunidad de recibir lo que realmente mereces, así que llénate de amor propio y empieza de nuevo las veces que sean necesarias”.

Después de las acusaciones, el periodista León Lecanda (ESPN) explicó que el jugador negoció su salida urgente con la directiva del club por "razones personales", tres días después de la muerte de su hermana. Esto no fue confirmado por fuentes oficiales.