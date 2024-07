Falleció Bella Brave, la influencer de 10 años que enterneció a miles de usuarios en redes

Bella Brave fue ingresada al hospital tras una infección pulmonar, esto provocó que sea intubada. Kyla agregó al video un mensaje, donde expresó que su esperanza se mantiene intacta a pesar de que la situación era grave.

La niña recibió un trasplante de médula ósea, por lo que los médicos desconocen la razón de un diagnóstico grave tan rápido. Kyla aseguró que todos los mensajes de apoyo, enviados por fans, fueron leídos mientras Bella estaba en coma.

El vídeo compartido por Kyla donde confirma la muerte de su hija, llegó a más de cuatro millones de likes, donde los internautas comentaron su tristeza y pésame ante la noticia: "Ella es más grande que todo el cielo", "No puedo creerlo, he seguido toda su historia y jamás espere esto, me duele como si fuera mi hija", "Descansa en paz Bella", "Lo siento mucho por tu perdida, ella será extrañada por todos".

