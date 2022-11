The Crown: la amiga de la reina Isabel II que está furiosa con la serie de Netflix

Netflix, que produce la serie sobre la realeza británica, ha defendido el programa diciendo que "siempre se ha presentado como un drama basado en hechos históricos".

Lady Glenconner conoció a la reina Isabel II desde la infancia y fue dama de compañía de su hermana, la princesa Margarita, por más de 30 años.

"Es tan irritante. No veo The Crown ahora porque simplemente me enoja mucho. Y es muy injusta para los miembros de la familia real", señaló.