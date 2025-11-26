Piqué debuta como profesor invitado en Harvard analizando el fenómeno de la Kings League

<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/television/gerard-pique-clara-chia-abucheados-restaurante-escoltados-policia-espanola-AM9394354 target=_blank>Gerard Piqué</a></b> debutó esta semana como profesor invitado en <b>Harvard</b>, en <b>Boston</b>, analizando el fenómeno de la <b>Kings League</b> en un caso de estudio como parte de una asignatura sobre el negocio del <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/futbolista-convocado-gustavo-alfaro-seleccion-ecuador-jugara-kings-league-EF9373655 target=_blank></a></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/television/que-es-la-kings-league-la-revolucionaria-forma-de-jugar-futbol-con-la-que-gerard-pique-esta-facturando-BD4775146 target=_blank></a></b>