La cantante Paula Abdul presentó una demanda contra el exproductor de "American Idol" y "So You Think You Can Dance", Nigel Lythgoe, declarando que la acosó y agredió sexualmente mientras trabajó en ambos programas.

El exproductor de American Idol, Nigel Lythgoe. ( )

La demanda, que fue presentada el viernes 29 de diciembre en el Tribunal Superior del Condado de los Ángeles, explica que Lythgoe agredió a Abdul en dos ocasiones. La primera durante las primeras temporadas de "American Idol", y la segunda, más de 10 años después, mientras trabajaba en "So You Think You Can Dance". También le puede interesar: Un policía de Los Ángeles, Estados Unidos, mató a una mujer momentos después de que llamara a emergencias

Los supuestos ataques de Lythgoe

El primer supuesto ataque ocurrió después de un día de audiciones de "American Idol" en 2002. Según la Abdul, Lythgoe la "empujó" contra la pared de una ascensor, le "agarró de los genitales y los pechos y empezó a meterle la legua por la garganta". Abdul logró escapar. El segundo ataque ocurrió tras una invitación de Lythgoe a una cena en su casa con la cantante. la razón de la invitación era hablar del programa en el que iban a trabajar juntos. Al final de la cena, el productor se puso a la fuerza encima de Abdul mientras la intentaba besar. "Abdul apartó a Lythgoe de ella, explicándole que no estaba interesada en sus insinuaciones", explica la denuncia. También lea: Así se celebró el Año Nuevo en distintos países del mundo

La demanda

El documento menciona a otros demandados como 19 Entertainment Inc, American Idol Productions Inc., Dance Nation Production y FremantleMedio North America Inc. Para la audiencia, se pide que se realice un juicio con jurado. Según la Ley de Responsabilidad por Abusos Sexuales y Encubrimiento en California, se permite a las víctimas de agresiones sexuales presentar demandas que estarían de otra manera estarían expiradas por el plazo de prescripción. Abdul, gracias a esta ley que se iba a mantener en vigencia hasta este 31 de diciembre de 2023, logró presentar su demanda a pesar de los años que han transcurrido. Los abogados de Lythgoe no han realizado ningún comentario.

📍 La contaminación ambiental llegó a las aguas del estero 'Chicharrón' en Montañita. Los habitantes del sector temen que los visitantes no lleguen en el feriado de #FinDeAño.



Más información ➡️ https://t.co/Prnxqfta3r pic.twitter.com/jTVVjVUSpP — Ecuavisa Noticias (@EcuavisaInforma) December 31, 2023