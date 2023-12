El 4 de diciembre , un oficial de policía de Los Ángeles, Estados Unidos , disparó cuatro tiros a Niani Finlayson , una mujer afroamericana de 27 años que llamó a emergencias para denunciar un caso de violencia doméstica; la víctima no sobrevivió. El hecho ocasionó una nueva ola de indignación entre activistas de derechos civiles.

El viernes 29 de diciembre, el Departamento del Sheriff de Los Ángeles publicó el video de la cámara corporal de un agente que acompañaba al policía que abrió fuego contra Finlayson. El video muestra cómo el oficial Ty Shelton disparó momentos después de irrumpir en su hogar, sin haber tratado de calmar la situación. En el breve intercambio con la policía, se observó ver a Finlayson cargar lo que parecía ser un cuchillo.

La Policía también reveló la llamada de emergencias que Finlayson realizó poco tiempo antes de su muerte. En la conversación se escucha a la víctima decir que el presunto agresor, su ex pareja, no la la dejaba "salir de su casa", que no la "deja en paz", y que necesitaba "a la policía ahora mismo".

