¿Quién es Nikocado Avocado?, el creador de contenido que reveló que perdió más de 100 kilos

El Youtuber Nikocado Avocado, conocido por sus excéntricos vídeos, sorprendió a su audiencia con una importante pérdida de peso de 114 kilos en solo siete meses.

El 7 de septiembre, subió un vídeo detallado sobre su transformación, lo que generó especulaciones sobre un controvertido medicamento para bajar de peso.

El influencer tuvo sus inicios en la plataforma hace poco más de 7 años, donde su contenido se basaba en realizar “Mukbang”, una tendencia iniciada en Corea del Sur donde comen grandes cantidades de comida frente a una cámara.

Nicholas Perry, es un youtuber ucraniano-estadounidense, más conocido como “Nikocado Avocado”, tiene 32 años, subió considerablemente de peso, llegando al punto de utilizar una silla de ruedas eléctrica para poder movilizarse e incluso un dispositivo que lo ayudaba a respirar.

En un video de 25 minutos, Avocado enfrentó las críticas hacia sus fans, a quienes los acusaban de ser como “hormigas” que seguían consumían su contenido a ciegas y aseguró haber asumido el papel del villano en su propia historia con tal de mantener a su público interesado.

Ante tal cambio, Nikocado afirmó que “hasta ayer las personas me decían gordo y enfermo. Hoy, he perdido 250 libras y les probé que estaban equivocados”. También agregó que “las personas son las criaturas más arruinadas del planeta y aun así me las arreglé para estar dos pasos adelante de todos”, frase que le dio el título a su último video en la red “Two Steps Ahead”.