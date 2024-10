Zayn Malik, exintegrante de One Direction, decidió posponer la etapa estadounidense de su gira "Stairway to the Sky" debido a la reciente muerte de su amigo y excompañero, Liam Payne.

En un mensaje compartido en su Instagram, el músico británico anunció que las fechas se reprogramarán para enero y que las nuevas fechas se publicarán lo antes posible.