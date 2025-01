¿Cómo YMCA terminó convirtiéndose en el nuevo himno musical de Donald Trump?

"Sabemos que a algunos no les alegrará oír esto, pero creemos que la música debe interpretarse sin tener en cuenta la política (...) Nuestra canción 'Y.M.C.A.' es un himno global que esperamos ayude a unir al país tras una campaña tumultuosa y dividida (...) Por lo tanto, creemos que ha llegado el momento de unir al país con la música", dice parte del comunicado.

Trump regresa con una investidura sin precedentes y 100 decretos en sus primeras horas

Así fue como vimos bailando a Donald Trump al son de una canción que, en teoría, no está relacionada con los pensamientos o el concepto que promulga, pero que sí convierte un show cada mítin de su partido político, situación ligada al alboroto populista que suele llevar a cabo en los encuentros con su público, así que It's fun to stay at the Y-M-C-A...