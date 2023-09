Después de haber dado a luz, Yailin La Más Viral, ex de Anuel AA, decidió alejar a su hija de las cámaras y los escándalos que enfrentaba al separarse del padre de la pequeña. De hecho, la influencer se mostró decepcionada después de que el puertorriqueño mostrara el rostro de Cattleya públicamente, sin su consentimiento.

De fondo, una canción dedicada exclusivamente a su hija suena, mientras tomas de una fiesta con la temática de Ositos Cariñositos enterneció a más de uno: "que tú me llevas al cielo, tú me enredas en tu magia de amor, y para serte sincera contigo siempre he sentido lo mejor", dice uno de los versos.

