Afrojack preparó la sorpresa con una introducción sorpresa, y Guetta no tardó en subir al escenario, refiriéndose al DJ holandés como su " hermano menor " y compartiendo una anécdota sobre cómo lo ayudó a perfeccionar Titanium en sus inicios. Cuando Sia finalmente apareció con su característica peluca y un atuendo de Dolce & Gabbana , el público supo que iba a ser la primera vez que la cantante interpretaba el tema en un festival de música electrónica.

El espectáculo no se limitó a Titanium. Guetta y Sia también deleitaron al público con Beautiful People, su más reciente colaboración. Por su parte, Afrojack aprovechó la energía del momento para presentar su nuevo sencillo, Never Forget You. La combinación de nostalgia y frescura musical consolidó el set como uno de los más memorables en la historia del Ultra.

La celebración del 25º aniversario del Ultra Music Festival continúa con un cartel estelar. El sábado 29 de marzo, la jornada culminará con el esperado regreso de Hardwell al Main Stage, seguido de Skrillex.