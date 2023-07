“Del fucking capataz en la central azucarera, soy lo último que verás antes de que mueras, el techo del hospital, la cara de la enfermera, de esta ternera me como el lomo, las costilla’, me como hasta la calavera, el rabo, el cuello, no dejo na’ en el plato, hasta Shakira se queda sin cadera" inicia diciendo la canción de Residente.