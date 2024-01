Aunque trató de bromear afirmando que LuisMi es su padre , en la descripción de la publicación indicó "No soy, solo por diversion y admiracion al sol" e incluso llegó a colocar en la biografía de su perfil "No soy hijo del Sol ".

Dos días antes de la publicación del video que obtuvo gran alcance en la red social, en la cuenta de Fanny Freda (@fannyfredadeleo) fueron subidas las fotografías de la joven fanática que aparece en la broma de Christopher Tornel. Freda afirmó que en las imágenes sale ella en su adolescencia y muestra también los autógrafos que obtuvo del cantante entre los años 1992 y 1995.

Una usuaria de TikTok comentó en la publicación "Oye tu hijo sí se le parece". Fanny aprovechó la oportunidad para aclarar la situación: "¿Mi hijo? Tiene 9 años. Por ahí ya supe que alguien puso mis fotos y dice que soy su mamá, pero pues no". Después de toda la confusión, Tornel se dirigió al video original para pronunciarse al respecto. "Hola soy el del video, no es mi intención robarme contenido la verdad, no pensé que se hiciera viral incluso mi apellido es diferente y aún así la gente no lee la descripción, saludos, a seguir a Fann".