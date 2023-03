“Tití me preguntó”, el hit de Bad Bunny, tiene un ritmo salvador de vidas, según la Asociación Americana del Corazón

Y es que la American Heart Association (Asociación Americana del Corazón) dice que la pegajosa melodía de Bad Bunny que dice "... me la' vo'a llevar a to'a pa' un VIP, un VIP, ey. Saluden a Tití, vamo' a tirarno' un selfie, say cheese ...", tiene un ritmo potencialmente salvador de vidas.

Si un día necesitas aplicar RCP, la Asociación Americana del Corazón te sugiere usar el ritmo “Tití me preguntó” , uno de los mayores hits de Bad Bunny . Este mensaje publicado por la plataforma Play Ground sorprendió a los usuarios en redes sociales.

La American Heart Association tiene una campaña llamada El Ritmo que da Vida (Be the Beat), con la que promueve que todas las personas aprendan CPR, pues 3 de cada 4 paros respiratorios no ocurren en hospitales, sino en casa.

Cuando esto suceda, la orgaización recomienda primero llamar al 911 o al número de emergencia de tu país y de inmediato aplicar contracciones fuerte y rápido en el pecho, a un ritmo de 100 a 120 latidos por minuto.

Así es que la próxima vez que suene “Tití me preguntó”, recuerda la importancia de un buen ritmo que podría salvar vidas.

También puedes aprenderlo con otras canciones que recomienda la Asociación Americana del Corazón en su lista de reproducción 'Don't Drop the Beat'.