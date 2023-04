Las reacciones de Rodrigo a las publicaciones de su talentosa novia no han pasado desapercibidas por los internautas, para muchos han confirmado lo bien que se encuentran en su relación. Hace unos días, la cantante publicó una selfie frente al espejo en la que mostraba su cambio de look. El deportista no tardó en colocar emojis de corazón negro y de carita haciendo agua la boca.

El polémico canto de la ex de Rodrigo de Paul contra Tini en una fiesta exclusiva