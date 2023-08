"Te voy a dar la primicia a vos porque la verdad que fuiste siguiendo el romance tal como fue y nunca contando cosas que no eran, ni sumando datos que no. Por más rumor que veas. Ya te lo digo y te lo va a decir Rodrigo también, no fue por un cuerno. No hubo ningún tipo de problema en ese sentido, solo que sentimos que se estaba haciendo complicada llevar la situación adelante por todo lo que se viene", explicó la intérprete.

Sebastián Yatra estalla contra acusaciones de infidelidad hacia Tini Stoessel

Por otro lado, el deportista precisó: "‘Hola Ángel querido, un poco lo que te dijo Tini. Hay mucho, mucho amor, pero hicieron mucho daño. No sé si es para siempre ni nada. La verdad creo que esto puede aflojar la cantidad de especulaciones y cosas que dijeron y seguir cada uno por su lado, y poder empezar desde otro lado".