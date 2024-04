“Dicen que es robar, que una familia rompí. Dicen tanta shit ... Dale, no me hables de mí ni de ti”, dice uno de los versos, para después involucrar incluso una historia personal con su abuela, a quien obviamente le llegaron los rumores: “Casi mi abuela también se la creyó. No le lleves el apunte porque yo sé lo que es: todo inventado, todo mentira".

Además, en medio de su arte, deja en claro que prefirió no defenderse con poder de forma pública, por el bien de los hijos de De Paul, además que siempre contó con cartas bajo la manga que prefirió no sacar: "Me quede callada pa’ que a los niños no les duela. Yo no me robé a nadie, yo sí que tengo pruebas”.

Tini Stoessel da contundentes declaraciones sobre el inicio de su relación con Rodrigo de Paul: "Yo no rompí ninguna familia"

Además de lo relacionado a las consecuencias de su amor con el futbolista, aprovecha a aclarar sobre su criticada delgadez: “Dicen que me escondo pa’ tomarme una pill, que es por eso que estoy skinny. No hables de mí. Ni de ti”, así también como sus problemas de adicción inexistentes, “Lamento pincharles el globo, pero no me drogo. Después de estar muchos años calada, me da mucha tristeza tener que aclarar quién soy y qué hago con mi vida".