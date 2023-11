En una parte del concierto la vocalista sale con una prenda larga de color rosado con algunas lentejuelas brillantes que remarcaban la palabra “Team Bichota” . Esto no solo fue significativo para los fanáticos que se encontraban en el concierto, sino que también para la misma cantante Karol G porque a pesar de que muchos deseaban que la cantante colombiana aparezca en escenario junto a la banda mexicana RBD, este pequeño acto hizo que la noche de muchos sea inolvidable .

Anahí se retiró la chaqueta y dijo al público: “¡ Carolina! Amor con amor se apaga, te quiero, mi reina. Tú y yo por siempre”. Luego de esta pequeña dedicatoria continúo con normalidad la presentación, pero esos pequeños segundos se hicieron virales en redes sociales porque al día siguiente Karol G le dedicó una de sus historias de Instagram a la cantante.

"Anahí, mi reina. Quiero compartir lo profundamente agradecida, sorprendida y conmovida que siento al ser honrada por ti. En un mundo donde la competencia y los intereses personales suelen dominar, es un verdadero regalo encontrar a alguien que genuinamente reconozca el impacto y valor que tienen otras personas en su vida. Saber que, a pesar de que estás viviendo un momento tan sublime en tu carrera, te acordaste de mí, pensaste en mí y planteaste un detalle que me iba a hacer sentir exactamente como me siento ahora. No encuentro las palabras para describir el sentimiento, la gratitud y la alegría que siente mi corazoncito en este momento", publicó la artista colombiana.