Thalía reaparece y habla ante las cámaras tras la muerte de su hermana Ernestina Sodi

A pesar del dolor y la tristeza, la cantante destacó que aún no ha logrado procesar su ausencia en el plano material. “Me pesa no poder abrazarla, platicar con ella ni sentir sus manitas llenas de caricias” , dijo con voz quebrada, visiblemente afectada por la pérdida.

El 30 de noviembre, Thalía hizo su esperado regreso público a través de su podcast Zoom In , donde compartió con sus seguidores el doloroso proceso que está atravesando tras la muerte de su hermana , la escritora y periodista Ernestina Sodi , el pasado 9 de noviembre.

Además de la pena emocional, Thalía reveló que la muerte de su hermana ha exacerbado los síntomas de la enfermedad de Lyme, con la que ha lidiado durante años. “El estrés y la angustia han afectado mi sistema nervioso”, explicó.

Sin embargo, la cantante encontró consuelo en su fe y se mostró convencida de que, aunque la despedida sea dolorosa, no es eterna. “Sé que mi hermana está en mejor situación que nosotros, está de cara a Dios. Nunca es una despedida definitiva, sino un hasta luego. Tengo la certeza de que me reencontraré con ella en algún momento”, afirmó con convicción.

Thalía aprovechó también para agradecer las muestras de apoyo que ha recibido en estas semanas tan difíciles. A través de un mensaje en redes sociales, expresó su gratitud a sus seguidores: “Gracias a todos los que no me han soltado estas semanas. Gracias por sus palabras de aliento y por inyectarme fuerza para salir adelante. Con este amor y cuidado me estoy sintiendo mucho mejor”, dijo.