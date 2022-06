Thalía presenta dificultades de salud debido a su enfermedad de Lyme

Desde hace un tiempo se hizo conocida la noticia con respecto a Thalía y su enfermedad de Lyme, misma que contrajo a finales del 2007 cuando hacía ejercicio en los alrededores de su casa de New York. Laura Zapata, quien es su media hermana, contó a Univisión que la artista mexicana estaría experimentando fuertes dolores debido al padecimiento con el que carga desde años atrás: "El tormento llega a un punto en que debe hacer grandes esfuerzos para moverse", detalla el medio.

Los rumores con respecto a que ambas no se llevaban bien fueron desmentidos con el tiempo. ( )

"Me dice: 'Hermanita, no me puedo levantar, me estoy arrastrando, pero me obligo".

Zapata, que ha protagonizado de villana en algunas conocidas novelas, mantiene comunicación permanente con la cantante mexicana debido a la salud de doña Eva Mange, la abuela de ambas. "Sin-cuenta": Thalía celebra su medio siglo de vida Según la American Lyme Disease Foundation, la enfermedad que sufre Thalía se manifiesta de manera "multi inflamatoria". Afecta la piel y "se propaga hacia las articulaciones y sistema nervioso".

Ambas hermanas protagonizando una telenovela mexicana. ( )

La artista se obliga así misma a levantarse y hacer ejercicio pese a los dolores actuales: "Ella es bien disciplinada, tiene su gimnasio en casa y me dice: "Me voy a obligar, porque no me puedo mover, me duelen las coyunturas, pero me voy a obligar". Thalía sorprende a sus seguidores al estilo de Ariana Grande La madre de Laura Zapata habría fallecida con Lyme, a pesar de medicarse con aproximadamente de 27 a 30 pastillas al día: "Es una enfermedad que no tiene cura", recalcó.

Enfermedad de Lyme, de la que Thalía es víctima. ( )

Por otro lado la cantante de 'Qué será de ti' no ha revelado o contado detalles con respecto a su estado actual de salud, ni en sus redes sociales o a los medios de comunicación. Según su hermana, la castaña se mantiene fuerte gracias a sus hijos e intenta mantener una vida normal.