Los Swifties sudamericanos amanecieron con una buena noticia el miércoles 31 de mayo, la que su artista favorita podría estar incluyendo nuevas presentaciones en su gira The Eras Tour y países como Argentina, México y Brasil estarían siendo considerados.

Los fans ecuatorianos no se quieren quedar fuera del selecto grupo, en especial los guayaquileños, quienes acudieron hacia el representante de la ciudad, Aquiles, para pedirle que haga todo lo posible para que la artista se presente en el puerto principal.

Las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, la jocosidad fue la tónica en dicha plataforma social, donde otros, también, mostraron su escepticismo sobre que la intérprete de Shake It Off se presente en nuestra ciudad.