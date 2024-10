Aunque no existían rumores sobre de tensión entre la actual esposa y la exnovia de Montaner, la inesperada unión ha generado toda clase de reacciones en redes sociales, donde la intérprete de Mal de Amores publicó un avance a inicios de la semana pasada y luego del estreno del videoclip, continuó compartiendo fotografías de la grabación.

Los seguidores de ambas no tardaron en comentar "Estoy en shock, no me lo esperaba, verdaderamente es MUJERES UNIDAS, JAMÁS SERÁN VENCIDAS", "Y que vivan las mujeres", "Se juntaron las dos reinas", "Primero lo vi, después me gustó, después entendí, y por último me encantó. Aguante ustedes, y qué fiesta la de Ricky".

