Sobrino de Ricky Martin declara públicamente por primera vez: "Que reine la verdad"

Todo comenzó con un apretón de manos. Rodríguez le consultó sobre la razón detrás de la nueva denuncia y el joven respondió: "La División de Asuntos Sexuales de la Policía de Puerto Rico ahora mismo abrió una investigación por las evidencias que hemos presentado, y todo lo sucedido desde que yo tenía 12 años".

Ricky Martin: Esto se sabe sobre el archivo del caso y la decisión de su sobrino

Posteriormente agregó: "A mí me encantaría poder decir toda la verdad, pero no me dejan. Cuando se resuelva todo y salgan todas las evidencias ya podré hablar, pero ahora mismo no puedo".