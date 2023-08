“La verdad no sé por dónde empezar. Después de tanto tiempo lleno de inseguridades, de miedos, de dudas, y tratando de ser fuerte y de mostrar que todo está bien, quiero pedir disculpas a todo el equipo que se dispone a esperarme en un punto de grabación. No voy a ir”, expresó sin tapujo alguno.

Pese a que al inicio no se comprendía la razón de sus ojos llorosos y estado cabizbajo, ya que, en teoría, estaba anunciando una buena noticia a sus fanáticos , el colombiano dejó en claro que se trataba a problemas emocionales que no quería ocultar más.

Pero eso no fue todo: “Esta información no necesita de nada extra, además de mi comunicación. Desde el 8 de enero que decidí retirarme de los escenarios, incumpliendo compromisos que ya había adquirido. Hoy se planeó un video, pero ya no aguanto más. Les voy a quedar mal a todos, porque para decir que quiero regresar no necesito hacer un video de alta calidad”.

Silvestre recalcó lo complicado que ha significado su lejanía de los escenarios, por lo que es indispensable volver a ver a sus seguidores en los escenarios ya que le hacen "mucha falta".

Por su parte, sus fans no se quedaron callados y expresaron su apoyo hacia el artista por su sincera declaración: "Pa' lante mijo con todos tus proyectos", "Nene, me asustaste, ¡claro que puedes", entre otros.