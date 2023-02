Shakira y Karol G van con todo contra sus ex: filtran letra de la nueva canción juntas

¿Qué dice la nueva canción de Shakira y Karol G?

En el programa “Hoy Día”, de Telemundo, hicieron la revelación de lo que sería la nueva canción. Según aseguraron, se filtró parte de la letra.

En el verso de Shakira se escucharía: “Tú saliendo a buscar comida fuera y yo pensando que era la monotonía”, por la canción en la que ella dice que no fue culpa de ninguno de los dos la ruptura amorosa.

Al parecer, la víctima no solo será Piqué, sino también el ex de Karol G, Anuel AA. "Al menos conmigo, yo te mantenía bonito", le diría al cantante puertorriqueño, eso porque se habla de que ha bajado de peso y no se ve muy agraciado.